Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «ПСЖ»

Счёт в матче на 67-й минуте открыл новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд. На 75-й минуте бразильский форвард «ПСЖ» Неймар сравнял счёт. А уже спустя две минуты Холанд забил победный мяч для своей команды.