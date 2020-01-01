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Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «ПСЖ»
UA-Футбол
  • РЕН ТВ0:05
Счёт в матче на 67-й минуте открыл новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд. На 75-й минуте бразильский форвард «ПСЖ» Неймар сравнял счёт. А уже спустя две минуты Холанд забил победный мяч для своей команды.В источнике
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