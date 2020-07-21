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Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»
Bookmaker-ratings.ru
  • Известия0:45
  • Моя Москва.онлайн1:17
В Серии А состоялся матч 34-го тура. «Ювентус» на своем поле обыграл «Лацио» со счетом 2:1 и вплотную приблизился к очередному Скудетто. Главным героем встречи стал Криштиану Роналду.В источнике
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С чего всё начиналось
Суперзевзда футбола, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, побил рекорд украинской легенды Андрея Шевченко в Серии А. Об этом сообщает в Twitter статистический портал итальянского футбола Opta Paolo.
ЛІГА.net вчера в 03:40
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Роналду забил 30 голов за сезон и повторил рекорд 1948 года

Metaratings вчера в 12:48
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Роналду повторил рекорд 1948 года

Спорт-Экспресс вчера в 12:28
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В 35 Роналду по-прежнему не остановить. Так результативно в этом возрасте еще никто не играл

Матч ТВ вчера в 10:23
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