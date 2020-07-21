Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»

В Серии А состоялся матч 34-го тура. «Ювентус» на своем поле обыграл «Лацио» со счетом 2:1 и вплотную приблизился к очередному Скудетто. Главным героем встречи стал Криштиану Роналду.