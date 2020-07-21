Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»
В Серии А состоялся матч 34-го тура. «Ювентус» на своем поле обыграл «Лацио» со счетом 2:1 и вплотную приблизился к очередному Скудетто. Главным героем встречи стал Криштиану Роналду.В источнике
С чего всё начиналось
Суперзевзда футбола, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, побил рекорд украинской легенды Андрея Шевченко в Серии А. Об этом сообщает в Twitter статистический портал итальянского футбола Opta Paolo.
Metaratings вчера в 12:48
Спорт-Экспресс вчера в 12:28