НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЛевандовски обошел Хайнкеса по голам в домашних матчах БундеслигиБавария – Падерборн прогноз на встречу Бундеслиги«Бавария» обыграла «Падерборн», Мануэль Нойер допустил грубый ляпБавария - Падерборн: прогноз Яна Беляева 21 февраля 2020Матчи пятницы, 21 февраляГлавноеПолиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистовВ России закрылось зимнее трансферное окноБокс. Экс-чемпион мира арестован на взвешивании Фьюри и УайлдераПанарин и Шестеркин помогли «Рейнджерс» справиться с «Каролиной»Ковальчук может подписать новый контракт с «Монреалем»Sports.ruБавария — Падерборн 3:2LiveSport.ru15LiveSport.ruСегодня (Киев)Bookmaker-ratings.ruSports.ruRT на русскомSoccernews.ruМатч ТВUA-ФутболFootballHDЧемпионатFootball-fun.ruВести.RuBethub.orgГазета.RuЕвро-футбол.ру«Бавария» дома победила «Падерборн» (3:2) в 23-м туре Бундеслиги. Гости дважды сравнивали счет, однако дубль Роберта Левандовского позволил мюнхенцам взять три очка.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Бавария - Падерборн - 3:2. Голы и лучшие моментыМатч ТВ вчера в 17:22Ошибка Нойера на выходе привела к пропущенному мячу «Баварии»Чемпионат вчера в 17:28Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Падерборном»Спорт-Экспресс вчера в 16:23рекламаЕщё по темеЛевандовски обошел Хайнкеса по голам в домашних матчах БундеслигиБавария – Падерборн прогноз на встречу Бундеслиги«Бавария» обыграла «Падерборн», Мануэль Нойер допустил грубый ляпБавария - Падерборн: прогноз Яна Беляева 21 февраля 2020Матчи пятницы, 21 февраляГлавноеПолиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистовВ России закрылось зимнее трансферное окноБокс. Экс-чемпион мира арестован на взвешивании Фьюри и УайлдераПанарин и Шестеркин помогли «Рейнджерс» справиться с «Каролиной»Ковальчук может подписать новый контракт с «Монреалем»Новости