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ЦСКА — Зенит 0:4
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Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.В источнике
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