«Спартак» — «Ростов»: Мирзов открыл счет в матче

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов открыл счет в матче Кубка Париматч Премьер против «Ростова». Голевой пас ему сделал Зелимхан Бакаев.