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«Спартак» — «Ростов»: Мирзов открыл счет в матче
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Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов открыл счет в матче Кубка Париматч Премьер против «Ростова». Голевой пас ему сделал Зелимхан Бакаев.В источнике
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Валерий Рейнгольд: Двоякое впечатление от «Спартака»

Советский спорт 00:36 
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«Спартак» провел занятие в тренажерном зале после победы над «Ростовом»

Спорт-Экспресс 05:21
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Дубль Мирзова помог «Спартаку» обыграть «Ростов» - 2:1: все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru вчера в 12:13
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