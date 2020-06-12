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Дубль Ольмо принес «РБ Лейпцигу» победу над «Хоффенхаймом»
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В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" добыл выездную победу над "Хоффенхаймом".В источнике
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«РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» благодаря дублю Ольмо

Sport24.ru 16:27 
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Дубль Ольмо принес «РБ Лейпциг» выездную победу над «Хоффенхаймом»

Советский спорт 16:25
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«РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм», Ольмо оформил дубль

Чемпионат 16:24
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