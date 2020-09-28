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«Ювентус» сыграл вничью с «Ромой», Роналду оформил дубль
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Футболисты «Ромы» сыграли вничью с «Ювентусом» в матче 2-го тура Серии А. Счет на 31-й минуте открыл полузащитник римлян Жордан Верету, он забил с 11-метровой отметки.В источнике
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«Рома» — «Ювентус»: какой счёт, как сыграли 27 сентября, какие ставки и прогнозы зашли

Чемпионат 01:12
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Газета.Ru вчера в 23:42
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