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Газета.RuГазета.Ru
Роналду установил уникальное достижение
Soccernews.ru
  • Известия0:45
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил историческое достижение в матче 34-го тура чемпионата Италии против римского "Лацио", сообщает Opta в Twitter.В источнике
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Криштиану Роналду: «Рекорды всегда важны. Но на первом месте победы „Ювентуса“»

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Роналду установил 2 рекорда в матче с «Лацио»

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Ювентус – Лацио 2:1 текстовая

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