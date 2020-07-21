НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ювентус» обыграл «Лацио» в 34-м туре Серии АПочеттино претендует на пост главного тренера «Ювентуса»Сарри останется тренером «Ювентуса» в следующем сезонеЮвентус - Лацио: прогноз Валерия Андреянова 20 июля 2020Чемпионат Италии. «Аталанта» принимает «Болонью», «Милан» в гостях у «Сассуоло»ГлавноеРоналду установил уникальное достижение«Спартак» поддержал главу РФС, к отставке которого призывали фанатыЮран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛКвят считает, что мог финишировать в очковой зоне на Гран-при Венгрии«Сочи» пропустит последний тур РПЛ из-за вспышки коронавируса в клубеГазета.RuРоналду установил уникальное достижениеЧемпионат223Известия0:45Моя Москва.онлайн1:17Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил историческое достижение в матче 34-го тура чемпионата Италии против римского "Лацио", сообщает Opta в Twitter.В источнике Комментировать13Подробнее о событии Подруга Роналду выложила серию снимков с розойФутбол России 01:12Роналду: «Мы могли забить на пару голов больше»SportLand24.ru 03:13Роналду побил рекорд Шевченко в Серии АSport24.ru 03:26 рекламаЕщё по теме«Ювентус» обыграл «Лацио» в 34-м туре Серии АПочеттино претендует на пост главного тренера «Ювентуса»Сарри останется тренером «Ювентуса» в следующем сезонеЮвентус - Лацио: прогноз Валерия Андреянова 20 июля 2020Чемпионат Италии. «Аталанта» принимает «Болонью», «Милан» в гостях у «Сассуоло»ГлавноеРоналду установил уникальное достижение«Спартак» поддержал главу РФС, к отставке которого призывали фанатыЮран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛКвят считает, что мог финишировать в очковой зоне на Гран-при Венгрии«Сочи» пропустит последний тур РПЛ из-за вспышки коронавируса в клубеНовости