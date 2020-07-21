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Роналду установил уникальное достижение
Чемпионат
  • Известия0:45
  • Моя Москва.онлайн1:17
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил историческое достижение в матче 34-го тура чемпионата Италии против римского "Лацио", сообщает Opta в Twitter.В источнике
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