Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»

ЦСКА отпраздновал победу над «Спартаком» в поединке чемпионата России. Столичное дерби состоялось на «ВЭБ Арене» и закончилось победой хозяев поля со счетом 2:0.ЦСКА открыл счет в матче на 27-й минуте. Гол в свой актив записал хорватский хавбек Никола Влашич.