Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»
ЦСКА отпраздновал победу над «Спартаком» в поединке чемпионата России. Столичное дерби состоялось на «ВЭБ Арене» и закончилось победой хозяев поля со счетом 2:0.ЦСКА открыл счет в матче на 27-й минуте. Гол в свой актив записал хорватский хавбек Никола Влашич.В источнике
С чего всё начиналось
Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала на YouTube-канале видео победной раздевалки армейцев после матча 25-го тура чемпионата России против столичного "Спартака".