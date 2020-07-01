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Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»
Чемпионат
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ЦСКА отпраздновал победу над «Спартаком» в поединке чемпионата России. Столичное дерби состоялось на «ВЭБ Арене» и закончилось победой хозяев поля со счетом 2:0.ЦСКА открыл счет в матче на 27-й минуте. Гол в свой актив записал хорватский хавбек Никола Влашич.В источнике
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С чего всё начиналось
Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала на YouTube-канале видео победной раздевалки армейцев после матча 25-го тура чемпионата России против столичного "Спартака".
Газета.Ru 02:40
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«Секреты подготовки к дерби». Игроки ЦСКА перед матчем со «Спартаком» сыграли в баскетбол

Sportbox.RU 10:02
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«Секреты подготовки к дерби». Игроки ЦСКА перед матчем со «Спартаком» сыграли в баскетбол

Матч ТВ 10:02
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«Секреты подготовки к дерби». Футболисты ЦСКА готовились к матчу со «Спартаком», играя в баскетбол: фото

Sport24.ru 08:53 
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