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В главном российском дерби армейцы обыграли «Спартак»
Газета.Ru
  • РЕН ТВ0:29
  • Москва 244:51
В главном российском дерби армейцы обыграли «Спартак» Очередной, 25-й тур чемпионата России по футболу открылся двумя матчами в Москве.В источнике
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