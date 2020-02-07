Дубли Ари и Сергеева принесли «Краснодару» победу над «Мьендаленом»

Футболисты «Краснодара» в товарищеском матче в Испании переиграли норвежский клуб «Мьендален». Встреча, прошедшая в пятницу в Марбелье, завершилась со счетом 4:3 в пользу «быков». В их составе по дублю оформили Ари и Никита Сергеев.