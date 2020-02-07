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Дубли Ари и Сергеева принесли «Краснодару» победу над «Мьендаленом»
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Футболисты «Краснодара» в товарищеском матче в Испании переиграли норвежский клуб «Мьендален». Встреча, прошедшая в пятницу в Марбелье, завершилась со счетом 4:3 в пользу «быков». В их составе по дублю оформили Ари и Никита Сергеев.В источнике
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«Краснодар» выиграл у норвежского «Мьендалена», Ари и Сергеев сделали по дублю

Советский спорт вчера в 12:36 
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«Краснодар» обыграл норвежский «Мьёндален» на сборе в Испании

РИА Новости вчера в 12:28
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Дубли Ари и Сергеева принесли «Краснодару» победу в товарищеском матче с «Мьёндаленом»

Чемпионат вчера в 12:25
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