НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеПутин и Лукашенко сыграли в хоккейЕмельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боемМэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛГимнастка Александра Солдатова попала в больницуСмолов рассказал об отличиях между чемпионатами Испании и РоссииProstoProSportДубли Ари и Сергеева принесли «Краснодару» победу над «Мьендаленом»RT на русском4RT на русскомBookmaker-ratings.ruКубанские новостиМатч ТВФутболисты «Краснодара» в товарищеском матче в Испании переиграли норвежский клуб «Мьендален». Встреча, прошедшая в пятницу в Марбелье, завершилась со счетом 4:3 в пользу «быков». В их составе по дублю оформили Ари и Никита Сергеев.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Краснодар» выиграл у норвежского «Мьендалена», Ари и Сергеев сделали по дублюСоветский спорт вчера в 12:36 «Краснодар» обыграл норвежский «Мьёндален» на сборе в ИспанииРИА Новости вчера в 12:28Дубли Ари и Сергеева принесли «Краснодару» победу в товарищеском матче с «Мьёндаленом»Чемпионат вчера в 12:25рекламаГлавноеПутин и Лукашенко сыграли в хоккейЕмельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боемМэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛГимнастка Александра Солдатова попала в больницуСмолов рассказал об отличиях между чемпионатами Испании и РоссииНовости