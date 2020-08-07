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Дуглас Сантос рассказал, почему принял решение перейти в «Зенит»
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, почему предпочел «Зенит» «Фламенго», когда принял решение покинуть «Гамбург».В источнике
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Дуглас Сантос рассказал, почему принял решение перейти в «Зенит»

Metaratings 08:14
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Дуглас Сантос: «Важно победить и показать отличный футбол в матче за трофей»

ФК Зенит 06:09
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Игрок «Зенита» Сантос оценил уровень Российской премьер-лиги

Газета.Ru 03:48
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