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Дуглас Сантос впервые забил за «Зенит»
Петербургский дневник
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Первый гол за «Зенит» Дуглас Сантос забил «Тамбову».В источнике
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Дуглас Сантос прокомментировал свой дебютный гол за «Зенит»

Sport.ru 15:00
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Сантос прокомментировал дебютный гол за «Зенит», забитый красивым ударом в «девятку»

Metaratings 15:19
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«Зенит» уничтожил «Тамбов» и упрочил лидерство в чемпионате. Сантос забил гол тура

Sport24.ru 12:54 
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