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Думбия не исключил возможности возвращения в ЦСКА
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Нападающий Сейду Думбия, с сентября выступавший за швейцарский «Сьон», в беседе с пользователями «Инстаграма» не исключил возможности возвращения в московский ЦСКА.В источнике
Подробнее о событии
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Сейду Думбья не против вернуться в ЦСКА

Спорт-Экспресс 15:18
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Сейду Думбия не исключил, что вернётся в ЦСКА

Тульский футбол 14:34
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Думбия не исключил возвращения в ЦСКА

Sportbox.RU 14:15
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