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«Это возможно». Думбия не исключил своего возвращения в ЦСКА
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Ивуарийский нападающий швейцарского клуба "Сьон" Сейду Думбия не стал исключать возможного возвращения в стан своего бывшего клуба московского ЦСКА.В источнике
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Подробнее о событии
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Думбия о возвращении в ЦСКА: «Почему нет, все возможно»

Sports.ru 17:20
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Сейду Думбья не против вернуться в ЦСКА

Спорт-Экспресс 15:18
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Сейду Думбия не исключил, что вернётся в ЦСКА

Тульский футбол 14:34
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