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Думбия признал, что переход в «Рому» из ЦСКА был ошибкой
Газета.Ru
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  • Российская газета
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Вчера нападающий «Сьона» Сейду Думбия признался, что пять лет назад ему не стоило переходить в «Рому».В источнике
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Бывший футболист ЦСКА назвал ошибкой переход в «Рому»

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Думбия признал, что переход в «Рому» из ЦСКА был ошибкой

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Думбия не исключил возвращения в ЦСКА

Metaratings 02:30
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