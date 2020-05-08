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В «Локомотиве» ещё не приняли решение по поводу смены главного тренера
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Московский "Локомотив" ещё не принял решения по поводу увольнения Юрия Сёмина. Об этом информирует "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник. Дальнейшая судьба нынешнего наставника "железнодорожников" Юрия Сёмина зависит от позиции руководства РЖД.В источнике
С чего всё начиналось
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Серба Марко Николича называют претендентом на должность Юрия Семина

Целый ряд источников предполагает, что в конце мая ветеран отечественного тренерского корпуса Юрий Семин может уступить его молодому сербскому специалисту Марко Николичу.
Коммерсантъ вчера в 10:08
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Генич: Семин не заслужил такой уход, он заслужил чемпионский коридор

Metaratings 16:26
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Источник: Судьба Семина в «Локомотиве» зависит от руководства РЖД

Матч ТВ 09:52
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В «Локомотиве» ещё не приняли решение по поводу смены главного тренера

Sport.ru 05:27
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