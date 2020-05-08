В «Локомотиве» ещё не приняли решение по поводу смены главного тренера

Московский "Локомотив" ещё не принял решения по поводу увольнения Юрия Сёмина. Об этом информирует "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник. Дальнейшая судьба нынешнего наставника "железнодорожников" Юрия Сёмина зависит от позиции руководства РЖД. В источнике