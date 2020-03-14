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Два английских клуба потребовали признания сезона недействительным
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • Soccernews.ru
Как сообщает The Athletic, два не названных клуба Премьер-лиги, выступают за то, чтобы сезон-2019/20 был признан недействительным.В источнике
Подробнее о событии
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Какие клубы АПЛ хотели, чтобы этот сезон признали недействительным?

Все про Спорт ру 04:41
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Вице-президент «Вест Хэма» считает, что сезон в премьер-лиге нужно признать недействительным

Спорт-Экспресс 04:36
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Источник: Два английских клуба выступили за признание сезона недействительным

Sportbox.RU 01:19
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