Двое фанатов смотрели матч «Баварии» с 12-метрового дерева

Двое болельщиков в Берлине смотрели матч 26-го тура Бундеслиги «Унион» — «Бавария» (0:2) вживую, несмотря на то что встреча проходила при пустых трибунах.