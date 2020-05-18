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Двое фанатов смотрели матч «Баварии» с 12-метрового дерева
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Двое болельщиков в Берлине смотрели матч 26-го тура Бундеслиги «Унион» — «Бавария» (0:2) вживую, несмотря на то что встреча проходила при пустых трибунах.В источнике
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Два фаната «Баварии» смотрели матч с 12-метрового дерева

LiveSport.ru 01:50
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Два болельщика смотрели матч «Унион» — «Бавария», находясь на дереве

Soccer.ru 01:50 
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Полиция пресекла попытку просмотра матча «Унион» - «Бавария» на дереве

Газета.Ru 00:57
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