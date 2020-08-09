В «Кельне» выявлено два случая заражения коронавирусом

В немецком "Кельне" выявлено два случая заражения коронавирусом. Положительные тесты сдали 22-летний Салих Озджан и 18-летний Тим Лемперле. Об этом сообщает пресс-служба команды.