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В «Кельне» выявлено два случая заражения коронавирусом
Soccernews.ru
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В немецком "Кельне" выявлено два случая заражения коронавирусом. Положительные тесты сдали 22-летний Салих Озджан и 18-летний Тим Лемперле. Об этом сообщает пресс-служба команды.В источнике
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Два футболиста «Кельна» заразились коронавирусом

Спорт-Экспресс 04:38
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В «Кельне» выявлено два случая заражения коронавирусом

Soccernews.ru 03:22
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Два футболиста «Кельна» сдали положительные тесты на коронавирус

Sport24.ru 02:54 
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