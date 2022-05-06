BetOnДва футболиста «Спартака» вышли в финал Лиги конференцийНидерландский «Фейеноорд» вышел в финал Лиги конференций, где сыграет с «Ромой».BetOnНидерландский клуб в полуфинале турнира обыграл французский «Марсель» (0:0, 3:2). Сразу два игрока московского «Спартака» выступают на правах аренды за «Фейеноорд» Гус Тиль и Йоррит Хендрикс.BetOnФинал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».ЧемпионатПо сумме двух матчей (1:0, 1:1) «Рома» оказалась сильнее в противостоянии с «Лестером» и вышла в финал Лиги конференций.ЧемпионатЧитать далееСвернутьСпорт день за днемПодробнее о событииДва футболиста «Спартака» вышли в финал Лиги конференцийBetOn00:51Сразу два игрока «Спартака» вышли в финал Лиги конференцийЧемпионат00:04Сколько игроков «Спартака» выйдут в финал еврокубков? Как минимум двое очень близки!Спорт день за днем4 мая в 05:19Показать все источникиОценить