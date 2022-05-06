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Два футболиста «Спартака» вышли в финал Лиги конференций

Нидерландский «Фейеноорд» вышел в финал Лиги конференций, где сыграет с «Ромой».
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Нидерландский клуб в полуфинале турнира обыграл французский «Марсель» (0:0, 3:2). Сразу два игрока московского «Спартака» выступают на правах аренды за «Фейеноорд» Гус Тиль и Йоррит Хендрикс.
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Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».
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По сумме двух матчей (1:0, 1:1) «Рома» оказалась сильнее в противостоянии с «Лестером» и вышла в финал Лиги конференций.
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Спорт день за днем

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Два футболиста «Спартака» вышли в финал Лиги конференций
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Сразу два игрока «Спартака» вышли в финал Лиги конференций
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