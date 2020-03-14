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Два игрока «Спартака» заболели ОРВИ
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
Сразу два игрока московского «Спартака» выбыли из тренировочного процесса команды на неопределенный срок. У футболистов был диагностирован ОРВИ.В источнике
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Два игрока «Спартака» заболели ОРВИ

Свободная Пресса 07:48
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«Спартаку» не хватило игроков для полноценной заявки на матч с «Оренбургом»

Soccernews.ru 07:18
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«Спартак» не смог собрать 18 человек для заявки на матч с «Оренбургом»

Bookmaker-ratings.ru 07:06
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