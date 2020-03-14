НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» сыграет против «Оренбурга» самым молодым составом в XXI векеДва футболиста «Спартака» простудились перед матчем РПЛ с «Оренбургом»ФК «Оренбург» принимает «Спартак»«Оренбург» не пустит на матч со «Спартаком» больше 5 тысяч зрителейВилков рассудит «Ростов» и «Локомотив» в 22-м туре РПЛГлавное«Спартак» сыграет против «Оренбурга» самым молодым составом в XXI веке«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛБиатлонист Мартен Фуркад заявил о завершении своей карьерыДзюба и Азмун сыграют против «Урала» с первых минутДва клуба АПЛ предлагают признать сезон недействительнымСвободная ПрессаДва игрока «Спартака» заболели ОРВИBookmaker-ratings.ru3Bookmaker-ratings.ruMetaratingsSoccernews.ruСразу два игрока московского «Спартака» выбыли из тренировочного процесса команды на неопределенный срок. У футболистов был диагностирован ОРВИ.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Два игрока «Спартака» заболели ОРВИСвободная Пресса 07:48«Спартаку» не хватило игроков для полноценной заявки на матч с «Оренбургом»Soccernews.ru 07:18«Спартак» не смог собрать 18 человек для заявки на матч с «Оренбургом»Bookmaker-ratings.ru 07:06рекламаЕщё по теме«Спартак» сыграет против «Оренбурга» самым молодым составом в XXI векеДва футболиста «Спартака» простудились перед матчем РПЛ с «Оренбургом»ФК «Оренбург» принимает «Спартак»«Оренбург» не пустит на матч со «Спартаком» больше 5 тысяч зрителейВилков рассудит «Ростов» и «Локомотив» в 22-м туре РПЛГлавное«Спартак» сыграет против «Оренбурга» самым молодым составом в XXI веке«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛБиатлонист Мартен Фуркад заявил о завершении своей карьерыДзюба и Азмун сыграют против «Урала» с первых минутДва клуба АПЛ предлагают признать сезон недействительнымНовости