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Два матча Лиги Европы пройдут без зрителей
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Официальный сайт «Севильи» сообщает, что домашняя встреча Лиги Европы с «Ромой» также пройдет без зрителей. Напомним, первые матчи 1/8 финала турнира пройдут 12 марта.В источнике
Подробнее о событии
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Два матча Лиги Европы пройдут без зрителей

Sportbox.RU 16:50
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Два матча Лиги Европы пройдут без зрителей

Матч ТВ 16:50
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Две игры Лиги Европы пройдут без зрителей из-за коронавируса

Sports.ru 15:52
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