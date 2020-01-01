Два матча Лиги Европы пройдут без зрителей

Официальный сайт «Севильи» сообщает, что домашняя встреча Лиги Европы с «Ромой» также пройдет без зрителей. Напомним, первые матчи 1/8 финала турнира пройдут 12 марта.