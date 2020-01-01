«Севилья» и «Рома» сыграют без зрителей в матче Лиги Европы

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» пройдет без зрителей на стадионе из-за угрозы распространения коронавируса. Решение запретить болельщикам вход на арену приняло Министерство здравоохранения Испании. В источнике