Буллит Панарина был засчитан правильно

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно. НХЛ на своем официальном сайте выпустила соответствующее заявление.