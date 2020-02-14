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Буллит Панарина был засчитан правильно
ИноПроСпорт
  • Мой Брянск0:49
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно. НХЛ на своем официальном сайте выпустила соответствующее заявление.В источнике
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