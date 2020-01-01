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Андрей Талалаев – об уходе из «Химок»: «Сказали, что стратегия изменилась. Меня это не устроило»
Sportbox.RU
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Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев объяснил уход из подмосковного клуба.В источнике
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Андрей Талалаев – об уходе из «Химок»: «Сказали, что стратегия изменилась. Меня это не устроило»

Sportbox.RU 03:20
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«Два спонсора были готовы содержать команду в РПЛ, но». Объясняем на примере «Химок», почему в России так мало частных клубов

Матч ТВ 02:19
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