РФС получил от «Монако» солидарные выплаты за Головина
Российский футбольный союз (РФС) завершил процедуру получения солидарных выплат от "Монако" за трансфер полузащитника сборной России Александра Головина, сообщили в службе коммуникаций организации. Футболист сборной России Головин перешел из московского ЦСКА в "Монако" в июле 2018 года.В источнике
С чего всё начиналось
Средства от трансфера в «Монако» в 2018 году предназначены для двух детско- юношеских школ: МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. Копейка Калтану за Головина.