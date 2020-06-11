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РФС получил от «Монако» солидарные выплаты за Головина
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Российский футбольный союз (РФС) завершил процедуру получения солидарных выплат от "Монако" за трансфер полузащитника сборной России Александра Головина, сообщили в службе коммуникаций организации. Футболист сборной России Головин перешел из московского ЦСКА в "Монако" в июле 2018 года.В источнике
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С чего всё начиналось
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РФС: решен вопрос с выплатами по трансферу Головина из ЦСКА в «Монако»

Средства от трансфера в «Монако» в 2018 году предназначены для двух детско- юношеских школ: МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. Копейка Калтану за Головина.
Спорт-Экспресс 04:20
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Мяус: «Выплата компенсации за Головина поможет спортшколам региона»

Soccer.ru 07:32 
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Футбольный менеджер: ситуация с выплатами за Головина должна стать уроком для всех

Чемпионат 06:39
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Две школы получили компенсации от перехода Головина из ЦСКА в «Монако»

Sport.ru 04:59
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