Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»

Российские детско-юношеские спортшколы получат выплату за переход хавбека Александра Головина в "Монако". Как сообщает РФС, была завершена процедура получения солидных денег для команд, а также спортивных организаций, которые принимали участие в воспитании российского хавбека. В источнике