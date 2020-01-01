Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»
Российские детско-юношеские спортшколы получат выплату за переход хавбека Александра Головина в "Монако". Как сообщает РФС, была завершена процедура получения солидных денег для команд, а также спортивных организаций, которые принимали участие в воспитании российского хавбека.В источнике
С чего всё начиналось
Средства от трансфера в «Монако» в 2018 году предназначены для двух детско- юношеских школ: МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. Копейка Калтану за Головина.