Сахалин.ИнфоДве сухие победы одержали сахалинские футболисты над гостями из Читы4 июня состоялся четвертый тур Дальневосточный юношеской футбольной лиги.Сахалин.ИнфоЗатем Владислав Кон воспользовался ошибкой соперника и мощно приложился к мячу: голкипер "Читы-2006" Семен Журавлев чудом спас свои ворота.Сахалин.ИнфоВскоре после начала второго тайма хозяева поля смогли увеличить отрыв до 2:0, а затем еще забили пенальти и реализовали контратаку.Сахалин и КурилыСахалинцы U16 также занимают первую строчку в турнирной таблице лиге в своей категории.Сахалин и КурилыЧитать далееСвернутьСахалин.ИнфоСахалин и КурилыПодробнее о событииСахалинские футболисты дважды за день победили соперников из Читы — ФОТОСахалин и Курилы20:41Две сухие победы одержали сахалинские футболисты над гостями из ЧитыСахалин.Инфо19:49Показать все источникиОценить