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Сахалин.Инфо
Сахалин.Инфо

Две сухие победы одержали сахалинские футболисты над гостями из Читы

4 июня состоялся четвертый тур Дальневосточный юношеской футбольной лиги.
Сахалин.Инфо
Затем Владислав Кон воспользовался ошибкой соперника и мощно приложился к мячу: голкипер "Читы-2006" Семен Журавлев чудом спас свои ворота.
Сахалин.Инфо
Вскоре после начала второго тайма хозяева поля смогли увеличить отрыв до 2:0, а затем еще забили пенальти и реализовали контратаку.
Сахалин и Курилы
Сахалинцы U16 также занимают первую строчку в турнирной таблице лиге в своей категории.
Сахалин и Курилы
Сахалин.Инфо
Сахалин и Курилы

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Сахалинские футболисты дважды за день победили соперников из Читы — ФОТО
Сахалин и Курилы20:41
Две сухие победы одержали сахалинские футболисты над гостями из Читы
Сахалин.Инфо19:49
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