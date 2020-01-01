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Двое фанатов смотрели матч «Баварии» с 12-метрового дерева
Sports.ru
  • Sports.ru
Двое болельщиков в Берлине смотрели матч 26-го тура Бундеслиги «Унион» — «Бавария» (0:2) вживую, несмотря на то что встреча проходила при пустых трибунах.В источнике
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Двое фанатов смотрели матч «Баварии» с 12-метрового дерева

RT на русском 17:15
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Два фаната смотрели матч «Баварии» с 12-метрового дерева

Чемпионат 16:53
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🌳Два фаната смотрели игру «Баварии» с 12-метрового дерева. Полиция заставила их слезть

Sports.ru 16:16
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