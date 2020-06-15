НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матчеКрицюк покинет «Краснодар» по окончании сезонаВсе клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезонеДвух сотрудников РФС наказали за ошибку в регламенте Кубка РоссииProstoProSportДвух сотрудников РФС наказали за ошибку в регламенте Кубка РоссииГазета.Ru9Газета.RuФутбол РоссииSportliga.comMetaratingsСпорт-ЭкспрессНева СпортSports.ruГЛАС.RUSoccernews.ruРФС провел внутреннее расследование из-за ошибки, допущенной в регламенте Кубка России, сообщает Telegram-канал "Мутко против".В источнике КомментироватьПодробнее о событии Двух сотрудников РФС отстранили из-за неопределенности с местом проведения матча «Зенит» – «Спартак» в Кубке РоссииSports.ru 10:23Гаврилов - о месте проведения полуфинала Кубка: справедливее было провести игру на нейтральном полеФутбол России 10:26Двое сотрудников РФС отстранены за путаницу с матчем «Зенита» со «Спартаком»Нева Спорт 09:17рекламаГлавноеТарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матчеКрицюк покинет «Краснодар» по окончании сезонаВсе клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезонеДвух сотрудников РФС наказали за ошибку в регламенте Кубка РоссииНовости