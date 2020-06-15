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Двух сотрудников РФС наказали за ошибку в регламенте Кубка России
Газета.Ru
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РФС провел внутреннее расследование из-за ошибки, допущенной в регламенте Кубка России, сообщает Telegram-канал "Мутко против".В источнике
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Двух сотрудников РФС отстранили из-за неопределенности с местом проведения матча «Зенит» – «Спартак» в Кубке России

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Гаврилов - о месте проведения полуфинала Кубка: справедливее было провести игру на нейтральном поле

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Двое сотрудников РФС отстранены за путаницу с матчем «Зенита» со «Спартаком»

Нева Спорт 09:17
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