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В РФС изучат слова Дьякова о мешках денег для игроков «Ростова»
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Ранее Дьяков заявил, что перед некоторыми играми «Ростову» «привозили мешок денег и говорили: вот вам, поделите, как хотите». Дьяков выступал за ростовский клуб с 2012 по 2015 годы. Он провёл в составе «Ростова» 87 матчей, в которых забил десять голов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Виталий Дьяков: претенденты на чемпионство привозили игрокам «Ростова» мешки денег

Привозили мешок денег и говорили, вот вам, поделите, как хотите. Иногда через руководителей предлагали, иногда через игроков. Делили всё поровну, запасным и персоналу тоже давали часть.
Чемпионат вчера в 15:52
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