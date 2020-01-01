В РФС изучат слова Дьякова о мешках денег для игроков «Ростова»

Ранее Дьяков заявил, что перед некоторыми играми «Ростову» «привозили мешок денег и говорили: вот вам, поделите, как хотите». Дьяков выступал за ростовский клуб с 2012 по 2015 годы. Он провёл в составе «Ростова» 87 матчей, в которых забил десять голов.