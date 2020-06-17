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Дьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 году
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Защитник Виталий Дьяков рассказал, как мог оказаться в московском "Спартаке" в 2015 году.В источнике
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Дьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 году

Газета.Ru 19:40
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«Написал на листочке: 1,5 миллиона. Смородская вышла за дверь». Дьяков — о «Спартаке», Навальном и гей-парадах

Sport24.ru 15:45 
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Виталий Дьяков: Мог оказаться в «Спартаке», но за полчаса до этого подписал контракт с «Динамо»

Bookmaker-ratings.ru 15:40
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