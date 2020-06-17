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Дьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 году
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Защитник Виталий Дьяков рассказал, как мог оказаться в московском "Спартаке" в 2015 году.В источнике
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Дьяков рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Metaratings 03:40
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Дьяков назвал причину неперехода в «Спартак» в 2015 году

ProstoProSport 03:37 
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Дьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 году

Газета.Ru вчера в 19:40
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