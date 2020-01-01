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Дюгарри назвал руководство «Барселоны» клоунами
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Бывший футболист "Барселоны" Кристофф Дюгарри поделился мнением о ситуации с конфликтами в каталонском клубе.В источнике
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Кристоф Дюгарри: «„Барселона“ – клуб клоунов»

Sports.ru 11:15
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«Клуб клоунов». Чемпион мира жестко прошелся по «Барселоне»

Матч ТВ 10:53
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«Клуб клоунов». Чемпион мира жестко прошелся по «Барселоне»

Sportbox.RU 10:53
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