Дюгарри назвал Месси полутораметровым аутистом

Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри поделился мнением о нападающем команды Антуане Гризманне. Ранее сообщалось, что между ним и лидером команды Лионелем Месси есть недопонимание.