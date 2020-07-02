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Дюгарри назвал Месси полутораметровым аутистом
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Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри поделился мнением о нападающем команды Антуане Гризманне. Ранее сообщалось, что между ним и лидером команды Лионелем Месси есть недопонимание.В источнике
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Дюгарри: кого боится Гризманн? Полутораметрового парня, который наполовину аутист?

Чемпионат 10:30
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Экс-игрок «Барселоны» оскорбил Месси: «Наполовину аутист»

Sport.ru 08:58
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Дюгарри о Гризманне: «Он боится парня ростом 1,5 метра и наполовину аутиста?» Кристоф извинился за эти слова

Sports.ru 09:45
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