Дюков: «Доходы клубов из-за коронавируса сократились более чем на 50%»
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что доходы клубов сократились более чем в два раза. Причиной стала пандемия коронавирусной инфекции. Его комментарий приводит новостное издание Soccer.ru.В источнике Если расходные статьи клубов сократились незначительно, то доходы упали более чем наполовину. Клубы уже столкнулись с сокращением финансирования со стороны регионов. Некоторые клубы из в прошлом благополучных территорий оказались на грани банкротства.Евро-футбол.ру05:42