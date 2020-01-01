Если расходные статьи клубов сократились незначительно, то доходы упали более чем наполовину. Клубы уже столкнулись с сокращением финансирования со стороны регионов. Некоторые клубы из в прошлом благополучных территорий оказались на грани банкротства.

Евро-футбол.ру

05:42