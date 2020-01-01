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Дюков: «Доходы клубов из-за коронавируса сократились более чем на 50%»
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccer.ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Спорт-Экспресс
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что доходы клубов сократились более чем в два раза. Причиной стала пандемия коронавирусной инфекции. Его комментарий приводит новостное издание Soccer.ru.В источнике
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Александр Дюков
Если расходные статьи клубов сократились незначительно, то доходы упали более чем наполовину. Клубы уже столкнулись с сокращением финансирования со стороны регионов. Некоторые клубы из в прошлом благополучных территорий оказались на грани банкротства.Евро-футбол.ру05:42
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