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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Дюков надеется, что Черчесов подпишет новый контракт в марте
Sportbox.RU
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Президент РФС Александр Дюков дал комментарий по поводу ситуации с контрактом главного тренера сборной России Станиславом Черчесовым.В источнике
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Глава РФС Дюков: задача сборной России на ЕВРО-2020 – выйти из группы

РИА Новости 13:00
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Дюков надеется, что Черчесов подпишет новый контракт в марте

Евро-футбол.ру 11:28
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Глава РФС рассчитывает на подписание контракта с Черчесовым в марте

Говорит Москва 11:27
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