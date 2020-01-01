НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Дюков надеется, что новый контракт с Черчесовым будет подписан в марте
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Матч ТВ
Надеемся, что в марте контракт будет подписан.В источнике
Подробнее о событии
alt

Глава РФС рассчитывает на подписание контракта с Черчесовым в марте

Говорит Москва 11:27
alt

Станислав Черчесов может продлить контракт в марте

Футбол на Куличках 11:03
alt

Александр Дюков дал большое интервью «Матч ТВ». Обсудили лимит на легионеров, VAR и контракт Черчесова

Матч ТВ 10:55
реклама
Главное
Новости