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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Дюков обсудит лимит на легионеров с новым министром спорта
После окончания заседания исполкома РФС президент футбольного союза Александр Дюков высказался о лимите на легионеров.В источнике
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Дюков будет обсуждать лимит на легионеров с новым министром спорта Матыциным

RT на русском вчера в 09:21
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Президент РФС и министр спорта обсудят вопрос лимита на легионеров в РПЛ

Футбол на Куличках вчера в 07:48
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Матыцин и Дюков обсудят вопрос лимита на легионеров в чемпионате России по футболу

ТАСС Спорт вчера в 07:47
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