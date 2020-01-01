НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРФС одобрил реформу Кубка РоссииВ ближайшее время РФС может продлить контракт с ЧерчесовымДюков рассказал, почему вопрос расширения РПЛ не обсуждалсяРФС установил солидарную выплату за игрока в размере 600 тысяч рублейДюков: будет правильно, если «Тинькофф банк» станет партнером РПЛГлавноеГол, пас и реализованный Панариным буллит принесли победу «Рейнджерс»Резцову обидела реакция Фуркада на её словаСборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлонуГол Роналду спас «Ювентус» от поражения в полуфинале Кубка ИталииАлександр Кокорин все же перейдет в «Сочи»Спорт-ЭкспрессДюков обсудит лимит на легионеров с новым министром спортаПосле окончания заседания исполкома РФС президент футбольного союза Александр Дюков высказался о лимите на легионеров.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Дюков будет обсуждать лимит на легионеров с новым министром спорта МатыцинымRT на русском вчера в 09:21Президент РФС и министр спорта обсудят вопрос лимита на легионеров в РПЛФутбол на Куличках вчера в 07:48Матыцин и Дюков обсудят вопрос лимита на легионеров в чемпионате России по футболуТАСС Спорт вчера в 07:47рекламаЕщё по темеРФС одобрил реформу Кубка РоссииВ ближайшее время РФС может продлить контракт с ЧерчесовымДюков рассказал, почему вопрос расширения РПЛ не обсуждалсяРФС установил солидарную выплату за игрока в размере 600 тысяч рублейДюков: будет правильно, если «Тинькофф банк» станет партнером РПЛГлавноеГол, пас и реализованный Панариным буллит принесли победу «Рейнджерс»Резцову обидела реакция Фуркада на её словаСборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлонуГол Роналду спас «Ювентус» от поражения в полуфинале Кубка ИталииАлександр Кокорин все же перейдет в «Сочи»Новости