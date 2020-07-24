Дюков оценил работу Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС
В концовке чемпионата России-2019/20 представители московского "Спартака" неоднократно выражали недовольство работой арбитров. Во вторник "Спартак" обратился с открытым письмом к Кашшаи.В источнике Пытаюсь смотреть максимально возможное количество матчей, когда есть время, но, безусловно, я не могу видеть все. Я не судья и не буду делать вид, что я знаток и эксперт в области судейства. Я стараюсь оценивать судейство по тем решениям, с которыми клубы не согласны.RT на русском09:01