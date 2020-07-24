Пытаюсь смотреть максимально возможное количество матчей, когда есть время, но, безусловно, я не могу видеть все. Я не судья и не буду делать вид, что я знаток и эксперт в области судейства. Я стараюсь оценивать судейство по тем решениям, с которыми клубы не согласны.

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09:01