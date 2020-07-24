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Дюков оценил работу Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС
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В концовке чемпионата России-2019/20 представители московского "Спартака" неоднократно выражали недовольство работой арбитров. Во вторник "Спартак" обратился с открытым письмом к Кашшаи.В источнике
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Александр Дюков
Пытаюсь смотреть максимально возможное количество матчей, когда есть время, но, безусловно, я не могу видеть все. Я не судья и не буду делать вид, что я знаток и эксперт в области судейства. Я стараюсь оценивать судейство по тем решениям, с которыми клубы не согласны.RT на русском09:01
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