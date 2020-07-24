НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
CT newsCT news
Дюков оценил работу Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС
RT на русском
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Sport24.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Чемпионат
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Нева Спорт
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • FootballHD
  • ODDS.ru
  • Metaratings
Руководитель Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал работу главы ДС РФС Виктора Кашшаи. Дюков считает, что пока рано что-либо говорить по поводу работы Кашшаи. Согласно его словам, Виктор отработал довольно малый срок на своем посту.В источнике
3
Александр Дюков
Ошибки ещё есть, мы должны стремиться к тому, чтобы их было минимальное количество или не было вообще. Но добиться этого за полгода невозможно. К тому же, судьи тоже готовились в экстремальном режиме. Объективно, все моменты нужно объяснять, проводить ликбез, инвестировать, тратить на это время.МК-Спорт11:03
Подробнее о событии
alt

Дюков взял вину за 10:1 на себя и защитил Прядкина. Президент РФС настаивает, что судят у нас хорошо, а на стадионах – безопасно

Sports.ru 15:23
alt

Президент РФС призвал «Спартак» и «Зенит» прекратить перепалку. И защитил Прядкина

Чемпионат 13:00
alt

Александр Дюков провел брифинг. Защитил Кашшаи и Прядкина, призвал «Зенит» и «Спартак» к порядку и сделал важное признание

Матч ТВ 11:52
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости