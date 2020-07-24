Дюков оценил работу Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС
Руководитель Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал работу главы ДС РФС Виктора Кашшаи. Дюков считает, что пока рано что-либо говорить по поводу работы Кашшаи. Согласно его словам, Виктор отработал довольно малый срок на своем посту.В источнике Ошибки ещё есть, мы должны стремиться к тому, чтобы их было минимальное количество или не было вообще. Но добиться этого за полгода невозможно. К тому же, судьи тоже готовились в экстремальном режиме. Объективно, все моменты нужно объяснять, проводить ликбез, инвестировать, тратить на это время.МК-Спорт11:03