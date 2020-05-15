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Дюков: окончательное решение о возобновлении РПЛ примут власти
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«Сегодня РФС принял решение о возобновлении чемпионата и Кубка России, но окончательное решение будет за федеральными и региональными властями», — приводит слова Дюкова ТАСС. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров.В источнике
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Александр Дюков
Окончательное решение за исполнительной властью. Мы должны пройти несколько вех. Первая - выход еще одного распоряжения, которое регулировало бы въезд в РФ иностранцев, так как для возобновления чемпионата России клубы должны вернуть своих легионеров.
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