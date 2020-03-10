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Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА
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Максим Дюков покинет пост главы селекционного отдела московского ЦСКА, передает Sport24. Отмечается, что у специалиста нет конфликта в клубе. Он уходит по собственному желанию.В источнике
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Подробнее о событии
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Цорн опроверг информацию о переходе руководителя селекционного отдела ЦСКА в «Спартак»

Sport24.ru 14:58 
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СМИ: Березуцкие возглавят селекционный отдел ЦСКА

Матч ТВ 14:50
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Дюков покинул пост главы селекционного отдела ЦСКА

Советский спорт 13:21 
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