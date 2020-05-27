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Дзагоев объяснил, почему не смог уехать в европейский клуб
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев объяснил, почему так и не переехал в топ-чемпионат.В источнике
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Дзагоев признался, что никогда не получал предложений из Европы

РИА Новости 08:09
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Дзагоев рассказал, почему так и не уехал в европейский клуб

Sport.ru 06:44
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Алан Дзагоев: говорил, что готов уехать в Европу, но не получил ни одного предложения

Чемпионат 06:27
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